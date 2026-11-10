Подержанные авто из-за рубежа: назван безусловный лидер, имеющий статус 'народного'

Volkswagen Golf традиционно пользуется огромной популярностью на украинском рынке.

В течение прошлого месяца украинцы зарегистрировали 22,4 тысячи подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. По сравнению с октябрем прошлого года импорт сократился на 14%, сообщает "УкрАвтопром".

Наиболее популярными среди импортируемых подержанных автомобилей оставались бензиновые модели, на долю которых пришлось 51% всех регистраций. Годом ранее их доля составляла 44%.

На электромобили пришлось 20% импорта (против 30% годом ранее), на дизельные автомобили – 16% (против 18%), на гибриды – 10% (против 5%), а на машины с ГБО – 3% (показатель не изменился).

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Самой востребованной моделью среди импортируемых подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf, который давно завоевал статус "народного". Это хороший пример автомобиля, который идеально балансирует между ценой, качеством и практичностью. Дополнительным фактором популярности "Гольфа" является огромный выбор моделей на рынке.

Второе место в рейтинге занял Volkswagen Tiguan, на третьем оказался ещё один кроссовер – Nissan Rogue.

В целом десятка лидеров выглядит так:

Volkswagen Golf – 971 шт. Volkswagen Tiguan – 800 шт. Nissan Rogue – 733 шт. Audi Q5 – 698 шт. Škoda Octavia – 650 шт. Renault Megane – 604 шт. Tesla Model Y – 603 шт. Nissan Leaf – 524 шт. Tesla Model 3 – 491 шт. Ford Escape – 469 шт.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, впервые зарегистрированных в Украине в октябре, составил 8,6 года.

Авторынок Украины – последние новости

В октябре украинский рынок пополнился 4,9 тысячами новых легковых автомобилей. По сравнению с сентябрем объемы продаж практически не изменились, продемонстрировав незначительный рост на 0,4%. Рейтинг самых популярных моделей впервые возглавил кроссовер Škoda Kodiaq.

Если говорить о брендах, то лидерство по количеству продаж новых легковых автомобилей продолжает удерживать Toyota. Второе место среди марок заняла Škoda, а третью строчку – Volkswagen. Китайский BYD оказался лишь на шестой позиции рейтинга.

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