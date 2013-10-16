Послы США и ЕС провели в больнице трехчасовую встречу с Тимошенко
Посол США в Украине Джеффри Пайетт и председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский провели трехчасовую встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове.
Как передает корреспондент УНИАН, послы покинули медицинское заведение около 15.20.
Пайетт и Томбинский подошли к журналистам и коротко прокомментировали свой визит.
По словам Томбинского, с Тимошенко они обсудили ряд политических вопросов, вопрос работы миссии Кокса-Квасневского, вопрос подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и вопрос “ситуации, в которой она сегодня находится”.
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Томбинский заметил, что послы увидели Тимошенко “в ментальной хорошей форме, с учетом обстоятельств, в которых она сегодня находится”.
При этом послы отказались комментировать более детально итоги встречи с Тимошенко. “Мы не будем комментировать суть нашего разговора с госпожой Тимошенко. Нам нужно об этом доложить нашему политическому руководству”, - отметил Томбинский.