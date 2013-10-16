Послы США и ЕС провели в больнице трехчасовую встречу с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, послы покинули медицинское заведение около 15.20.

Пайетт и Томбинский подошли к журналистам и коротко прокомментировали свой визит.

По словам Томбинского, с Тимошенко они обсудили ряд политических вопросов, вопрос работы миссии Кокса-Квасневского, вопрос подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и вопрос “ситуации, в которой она сегодня находится”.

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Томбинский заметил, что послы увидели Тимошенко “в ментальной хорошей форме, с учетом обстоятельств, в которых она сегодня находится”.

При этом послы отказались комментировать более детально итоги встречи с Тимошенко. “Мы не будем комментировать суть нашего разговора с госпожой Тимошенко. Нам нужно об этом доложить нашему политическому руководству”, - отметил Томбинский.