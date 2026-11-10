Литва нашла способ усложнить экспорт российского зерна: проверки продлятся месяцами

Расходы на хранение, проверку, возврат или уничтожение зерна будут нести экспортеры.

Литва будет задерживать российское и беларуское зерно, которое перевозится через порт Клайпеды, до завершения проверок его происхождения. Процедура может затянуться на несколько месяцев, пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства сельского хозяйства Литвы.

В сентябре страна начала проверки партий зерна из России и Беларуси, поскольку заподозрила, что часть продукции может происходить с украинских территорий, оккупированных Москвой.

По словам представителя ведомства, уже со следующей недели пшеница, ячмень, семена подсолнечника и кукуруза из России или Беларуси, предназначенные для экспорта через балтийский порт Клайпеда, не будут проходить таможенное оформление до получения результатов анализов.

Видео дня

"Проверки могут длиться два месяца или более", – отметил чиновник.

Он добавил, что если заявленное происхождение зерна окажется ложным, груз придется вернуть или уничтожить.

В Литве нет лаборатории, которая могла бы провести необходимые исследования, поэтому образцы приходится отправлять за границу. Это дополнительно затягивает процедуру. Все расходы на хранение, проверку, возврат или уничтожение зерна будут нести экспортеры.

Несмотря на то, что санкции Европейского Союза запрещают импорт российского зерна, его транзит через территорию ЕС по-прежнему разрешен. Москва не комментировала правовой статус зерна, собранного на территориях, которые международное сообщество признает украинскими.

Страны Балтии пытаются добиться прекращения транзита российского и беларуского зерна через свои порты. Это связано с увеличением использования Москвой балтийских экспортных маршрутов после украинских ударов по судам и инфраструктуре черноморских портов.

В прошлом месяце Эстония, Латвия и Литва предложили ввести соответствующий запрет на уровне ЕС. В то же время Эстония уже ввела собственные ограничения на транзит российского и беларуского зерна через свою территорию.

По словам менеджера по управлению товарными рисками StoneX Метта Аммерманна, российский экспорт пшеницы в настоящее время составляет примерно половину от обычных объемов, несмотря на попытки найти альтернативные маршруты поставок.

Экспорт зерна из России – последние новости

Москве удалось найти возможности для экспорта зерна в Литву, которая единственная из трех стран Балтии пока не ограничила транзит российского зерна. Только с начала сентября там начали проверять, не везут ли зерно с оккупированных Россией украинских территорий.

28 октября стало известно, что зерновые порты России на Азовском море возобновили работу впервые с июля, когда они были остановлены из-за ударов украинских беспилотников.

Россия впервые начала использовать арктический морской путь времён Второй мировой войны для экспорта зерна. Причиной стали остановка торговли в Чёрном море из-за войны в Украине и предупреждения о рисках в Балтийском море.

Вас также могут заинтересовать новости: