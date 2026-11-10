'Твой дом – тюрьма!': Мельник резко обратился к постоянному представителю РФ при ООН

Украинский дипломат процитировал известные советские фильмы, чтобы напомнить российскому послу о месте в тюрьме.

Постоянный представитель Украины при ООН, посол Андрей Мельник обратился к российскому послу в ООН Василию Небензи с цитатами из фильмов "Джентльмены удачи" и "Берегись машины". Об этом Мельник заявил во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

В частности, украинский посол решил обратиться к Небензе, используя известные цитаты из классических фильмов советского кинематографа.

"Если, господин Небензя, вы до сих пор думаете как персонажи из легендарной комедии "Джентльмены удачи", я процитирую: "Кто же его посадит? Он же памятник"… Тогда позвольте предложить вам ответ из другого культового советского фильма-нуар: "Твой дом – тюрьма!", – заявил Мельник, процитировав фильм "Остерегайся автомобиля".

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Далее украинский посол продолжил цитировать фильм "Джентльмены удачи": "А в тюрьме сейчас ужин – макароны!".

"И оказавшись в Гааге, я подозреваю, они также будут подавать голландскую сельдь, но надеюсь, без пельменей", – подчеркнул Мельник.

Отдельно посол Украины настойчиво призвал все страны-члены Совета Безопасности ООН принять резолюцию, которая обяжет Россию заключить немедленное и безусловное соглашение о прекращении огня.

Также он призвал все страны без промедления предоставить Украине все имеющиеся системы противовоздушной обороны, особенно перехватчики типа Patriot, чтобы защитить украинское небо от "российского апокалиптического дождя ракет".

Специальный трибунал по преступлениям России

Как сообщал УНАН, в мае 2026 года 37 государств утвердили третий учредительный документ Специального трибунала – Расширенное частичное соглашение о создании Руководящего комитета Спецтрибунала. Этот трибунал призван наказать высшее российское руководство за преступление агрессии против Украины. Российский президент Владимир Путин должен понести ответственность.

Как подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, трибунал должен помочь Путину войти в историю как преступнику. "И не только он. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу", – подчеркнул Сибига.

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