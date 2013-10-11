Глава ВК: изменения Конституции соответствуют рекомендациям комиссии

"Независимость судебной системы в целом и все поправки которые были предложены для судебной системы, в полной мере учитывают наши рекомендации", — отметил он в телефонном комментарии корреспонденту "Закон и Бизнес".

Глава Венецианской комиссии выразил надежду, что изменения в Конституцию "будут приняты как можно скорее, при поддержке всех политических сил, включая оппозицию, которая протестовала во время последнего голосования".

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"Я немного расстроен, потому что, по нашему мнению, предложенные изменения судебной системы были очень правильными и необходимыми для Украины. Я бы хотел чтоб все политические силы заняли конструктивную позицию и приняли эти изменения большинством голосов. Я надеюсь, что на следующем заседании по поводу изменений судебной системы все политические партии поддержат эти изменения, проголосовав "за", — сказал глава Венецианской комиссии.

"Изменения очень важны как для самой Украины, так и для ее подготовки в участии в саммите в Вильнюсе", — подчеркнул Джанни Букиккио.

Как известно, 10 октября украинский парламент 244 голосами народных депутатов предварительно одобрил проект Закона № 2522а "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно усиления гарантий независимости судей".

При этом украинская оппозиция в Верховной Раде не голосовала за законопроект, хотя накануне европейские институции призвали все политические силы в украинском парламенте как можно скорее принять этот документ в предложенной редакции.

На это обращали внимание и председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио, и депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы в письменной резолюции от 1 октября, и содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Украине Майлис Репс и Мариэтта де Пурбе-Лундин.

Причем такие призывы основывались на заключении Венецианской комиссии относительно данного проекта.