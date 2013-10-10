Рада предварительно одобрила усиление гарантий независимости судей

Верховная Рада предварительно одобрила евроинтеграционный президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины об усилении гарантий независимости судей.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 244 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.