Рада предварительно одобрила усиление гарантий независимости судей
11:55, 10 октября 2013Политика
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Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию об усилении гарантий независимости судей.
Парламент предварительно одобрил изменения в Конституцию
Верховная Рада предварительно одобрила евроинтеграционный президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины об усилении гарантий независимости судей.
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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 244 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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