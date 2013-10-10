Умер президент Европейской народной партии Вильфрид Мартенс

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили сегодня в его фламандской партии христианских демократов.

За несколько дней до этого Мартенс временно сложил с себя полномочия председателя Европейской народной партии (ЕНП) из-за ухудшившегося состояния здоровья. В результате его пост был передан лидеру фракции ЕНП в Европарламенте французу Жозефу Долу. Последний будет выполнять обязанности Мартенса "вплоть до новых распоряжений".

Читайте также: Президент ЕНП: единственный способ восстановить права Тимошенко – освободить ее

Мартенс занимал пост премьер-министра Бельгии в период с 1979 по 1992 годы. По данным бельгийских СМИ, в конце августа политик был госпитализирован на неделю из-за проблем со свертываемостью крови.