Президент ЕНП: единственный способ восстановить права Тимошенко – освободить ее

Об этом говорится в комментарии В.Мартенса относительно сегодняшнего решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу “Тимошенко против Украины”, текст которого передан УНИАН.

“Европейский суд по правам человека четко продемонстрировал, что Ю.Тимошенко была жертвой своевольного и выборочного правосудия, чьей целью была ее изоляция от политической жизни. Единственный путь, которым Украина может восстановить права Ю.Тимошенко, – освободить ее”, - убежден президент ЕНП.

В.Мартенс также добавил, что Европейская народная партия не поддержит подписание соглашения об ассоциации со страной, которая не уважает фундаментальные принципы демократии и независимого правосудия.

“Соглашение об ассоциации с Украиной будет подписано в Вильнюсе в ноябре лишь если украинская власть выполнит условия, выдвинутые Европейским Союзом, включая прекращение выборочного правосудия и немедленное освобождение Ю.Тимошенко”, - отметил В.Мартенс.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский суд по правам человека признал, что предварительное задержание Ю.Тимошенко было своевольным и политически мотивированным.

В своем решении суд признал нарушение трех параграфов статьи 5 Конвенции прав человека, а также статьи 18 Конвенции прав человека относительно предварительного задержания Ю.Тимошенко.