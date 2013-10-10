ВР внесла изменения в бюджет-2013 относительно Нафтогаза

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 393 зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов проголосовали 187 депутатов, от “Батькивщины” - 1, от КПУ - 27, а также 16 внефракционных. Фракции «Свобода» и «УДАР» не голосовали “за”.

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После этого председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв в пленарном заседании до 12.30.