ВР внесла изменения в бюджет-2013 относительно Нафтогаза

12:34, 10 октября 2013
Политика
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Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменения в статью 6 Закона “О государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно НАК “Нафтогаз Украины”).

Народные депутаты голосуют в сессионном зале ВР

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 393 зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов проголосовали 187 депутатов, от “Батькивщины” - 1, от КПУ - 27, а также 16 внефракционных. Фракции «Свобода» и «УДАР» не голосовали “за”.

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После этого председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв в пленарном заседании до 12.30.

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