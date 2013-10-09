Россия может ввести визы для украинцев после подписания Ассоциации с ЕС – советник Путина

Об этом заявил советник президента России Сергей Глазьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Украина – большая страна, которая с нами всегда жила вместе, и нам даже трудно себе представить, что вдруг оборвутся эти тысячи кооперационных связей, появится визовый режим на границах, и, как в кошмарном сне, мы будем вспоминать, что творилось во время грузинского конфликта, когда тогда явно враждебная нам власть направляла украинских специалистов воевать с российскими солдатами", - цитирует его Украинская правда.

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По словам Глазьева, украинское руководство еще полгода назад не имело ни украинского, ни русского перевода соглашения об ассоциации - "вплоть до того момента, когда мы за них перевели текст соглашения с английского на русский".

"Мы взяли соглашение у наших коллег из Брюсселя на английском языке, сделали перевод на русский, украинские министры с большим интересом его прочитали, когда я им дал. Они до этого не читали текста - там переговорщики были, конечно, но переговорщики не докладывали, по всей видимости, своему руководству, и как-то дело шло на их усмотрение", - сказал советник Владимира Путина.

"Это те самые переговорщики, которые втягивали Украину во Всемирную торговую организацию, оплачиваемые, из зарубежных фондов технической поддержки", - уточнил он.

"Эти люди просто по своей сути были ангажированы. Для них была задача согласовать документ как угодно, лишь бы поскорее. И вице-премьер украинский, который парафировал текст этого соглашения в декабре 2012 года на английском языке, английским не владеет", - добавил Глазьев.

"Поэтому, вопрос как он мог взять на себя ответственность парафировать текст, который прочитать он не может… Это все очень удивительные вещи, которые в нашей стране происходить не могут, а там могут", - сказал он.

"Украинская политическая верхушка настолько тесно связана с олигархическим украинским капиталом, что бизнес-интересы превалируют. Превалируют настолько, что некогда даже прочитать соглашение. Им кажется, что если они вступят в ассоциацию с ЕС, то деньги, которые они вывезут в ЕС, будут легализованы, что является заблуждением…", - добавил Глазьев.

Как сообщал УНИАН, ранее в сентябре помощник Президента России Сергей Глазьев утверждал, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС означает дефолт для Украины, предотвращение которого потребует от Европейского Союза не менее 35 млрд долл.