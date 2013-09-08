Советник Путина пообещал Украине дефолт через полгода

Дефолт может произойти через 2-3 месяца или через полгода, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев в интервью радиостанции Эхо Москвы.

"У нее (Украины - УНИАН) дефицит платежного баланса, хронический и большой, который закрывается сегодня растущим внешним долгом. И хотя доля внешнего долга по отношению к ВВП Украины не так велика, где-то 40% с небольшим, но он краткосрочный", - сказал Глазьев.

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Он также признал, что основные причины дефицита лежат "на российском фронте".

"Сегодня Украина торгует с большим дефицитом, и этот дефицит образуется как раз на нашем фронте, из-за того, что Украина платит дорого за энергоносители и сохраняются барьеры по экспорту украинских товаров в Россию", - отметил советник.

По его мнению, избежать дефолта Украина может, вступив в Таможенный союз.

"Если Украина идет к нам в Таможенный союз, все эти проблемы снимаются автоматически. Плюс она получает возможность доступа к нашим кредитным ресурсам. Мы говорим о возможности расчетов в национальных валютах. В общем, мы прогнозируем, что в случае участия в Таможенном союзе с нами, Украина получает дополнительно не менее 7% роста валового продукта ежегодно, к 2030 году", - добавил Глазьев.