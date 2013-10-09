Из отчета по событиям 18 мая исчезли факты, невыгодные оппозиции - Бондаренко

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявила народный депутат Украины, заместитель Председателя парламентской фракции ПР и член ВСК Елена Бондаренко.

Народный депутат отметила, что в так называемом отчете отсутствуют некоторые факты, рассмотренные в рамках деятельности ВСК, а те, которые не рассматривались, – включены.

«Мы получили этот документ и поняли, что из него исчезла вся хронология событий 18 мая», - сказала она.

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По ее словам, «оттуда исчезли события и факты, которые были невыгодны оппозиции. Нет упоминания о тех моментах, которые мы рассматривали в рамках комиссии. Зато мы увидели некоторые отдельные нюансы, о которых ни я, ни мои коллеги не имеют представления. Мы их не рассматривали, и я не понимаю, откуда они взялись».

Елена Бондаренко убеждена, что цель, которую преследует оппозиция, обнародовав как называемый отчет, - скрыть, что же произошло на самом деле 18 мая в Киеве: «Это – полный провал акции оппозиции, ее сотрудничество с так называемыми спортсменами, то, что она не способна обеспечить безопасность во время своих массовых акций, а это привело к тому, что пострадали люди, журналистам не дали нормально работать», - заявила парламентарий.

Она подчеркнула, что представители ее партии отказываются подписывать такой документ.

«Участвовать в фальсификации мы не будем. Тот текст, который обнародовал Ярема, не является даже проектом отчета. Хочу напомнить, что комиссия состоит из 8 человек, и под отчетом ВСК необходимо наличие подписей как минимум 5 ее членов. Под тем документом, который показал депутат Виталий Ярема, стоит 4 подписи», - сообщила политик.

Она акцентировала внимание на том, что Временная следственная комиссия должна, прежде всего, дать ответ на два вопроса: кто же все-таки будет нести ответственность за инцидент 18 мая во время акции оппозиции в Киеве, и как предупредить на будущее подобные конфликты.

Однако методы работы Виталия Яремы как главы ВСК никаких результатов не принесли. К тому же, он выдает желаемое за действительное, обнародовав документ, который не имеет никакого отношения к отчету комиссии, заявила Елена Бондаренко.