Суд вынес приговор Титушко

Как передает корреспондент УНИАН, в решении суда, принятом сегодня, 2 сентября, в частности, отмечается: “Суд присудил утвердить соглашение о примирении от 28 августа 2013 года между обвиняемыми Титушко, Пшуком и Приходько и потерпевшими Сницарчук и Соделем. Титушко признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 171 и частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание... в виде лишения свободы на срок 3 года. На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года”.

По теме: Титушко попросил прощения у журналистов (видео)

“Михаила Пшука и Сергея Приходько суд присудил признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 и частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, и назначить им наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. На основании статьи 75 УКУ Пшука и Приходько освободить от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год 6 месяцев”, - отметила судья Лариса Радуцкая.

Также судья Радуцкая постановила взыскать с осужденных в пользу потерпевшей журналистки Ольги Сницарчук имущественный ущерб в размере 707 грн 20 коп, а в пользу потерпевшего фотокорреспондента Владислава Соделя — 1 тыс. 613 грн.

Кроме того, по решению суда Титушко должен выплатить обоим потерпевшим по 11 тыс. грн компенсации за моральный вред, а Пшук и Приходько солидарно — по 4 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 года в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодые люди спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ-Украина» Соделя, которые снимали драку.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку со «свободовцами» на Большой Житомирской.

Позже милиция задержала и выдвинула обвинение еще троим: Приходько, Андрею Ярошенко и Пшуку, их дела объединили с делом Титушко.

30 августа Титушко, Пшук и Приходько и Сницарчук и Содель в зале судебного заседания подписали мировое соглашение, по условиям которого Титушко, Приходько и Пшук в присутствии телекамер публично извинились перед потерпевшими за совершенные в отношении них противоправные действия. Еще один подсудимый - Ярошенко - мировое соглашение не подписал.