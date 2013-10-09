Азаров рассказал о ходе переговоров с Россией относительно ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что межправительственные консультации между Украиной и Российской Федерацией относительно развития отношений после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС проходят успешно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание правительства.

«В последнее время прозвучали важные предложения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по двустороннему диалогу с целью выяснить реальное влияние зоны свободной торговли с ЕС на товарооборот и кооперацию между Украиной и Россией. Такая позиция лидера России создает конструктивную основу для переговоров», - отметил Азаров.

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Он напомнил при этом, что вчера, 8 октября, на выполнение договоренности с главой правительства России Дмитрием Медведевым в Астане состоялись украинско-российские межправительственные консультации на уровне вице-премьер-министров Юрия Бойко и Игоря Шувалова.

«Цель этих консультаций - объективно определить все плюсы и минусы торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и Таможенным союзом после подписания Соглашения об ассоциации. Как доложил Юрий Анатольевич Бойко, состоялся достаточно предметный, конструктивный диалог. Со своей стороны мы ставим задачу: не просто сделать «инвентаризацию проблем», но и найти решение - как устранить риски для нашего торгового оборота и производственной кооперации», - сказал Азаров.