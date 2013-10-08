Яценюк говорит, что Россия "вместо кнута вытянула пряник"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, комментируя сегодняшние заявления Президента России Владимира Путина, что "Газпром" сделал Украине скидку на газ для закачивания в ПХГ.

“Полностью изменили тактику: полгода давили на Украину и “расстреливали” Украину из всего оружия, которое была в арсенале Российской Федерации, начиная с экономических санкций и заканчивая политическим давлением. Поняли, что мы устояли. И сейчас они вместо кнута вытянули пряник”, - сказал депутат.

Комментируя заявление Путина, Яценюк отметил: “Во-первых, они финансируют Украину на коммерческих условиях, как финансирует весь мир. Во-вторых, то, что касается заявления Президента Путина о 260 долларах за 1000 кубических метров газа, так теперь стало понятно, что, оказывается, реальная цена газа не 400, а реальна цена газа 260”.

В этом случае, по его мнению, Путин должен сам отказаться от такой цены и, возможно, “пересчитать тот контракт (между Украиной и Россией - УНИАН), и таким образом мы получим газ по 260 долларов” за тысячу кубометров.

“Но это никоим образом не касается евроинтеграционных устремлений Украины”, - добавил Яценюк.

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Также Яценюк отметил, что “нужно смотреть не на заявления, а на реальные действия”.

“К величайшему сожалению, реальные действия остаются те же: Россия давит на Украину для того, чтобы Украину затянуть в Таможенный союз и не дать возможности подписать Соглашение (об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН)”, - отметил лидер фракции и выразил мнение, что Россия будет давить на Украину и после подписания Соглашения из ЕС, к чему нужно быть готовыми.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Путин заявил, что российский газовый монополист "Газпром" с согласия российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачивания в подземные хранилища (ПХГ), - цена на газ составила около 260 дол. за тысячу кубометров.

В частности, как заявил Путин, «Украина и Россия – это абсолютно точно братские государства, я уже говорил, по большому счету, это один народ. Следовательно, понятно, мы все равно будем сотрудничать так же, как это делаем сейчас, несмотря на то, что эти дискуссии происходят, достаточно эмоционально и бурно проходят дискуссии, связанные с возможным подписанием Украиной документа об ассоциации с ЕС».

Как отметил Путин, «наши банки 10 дней тому назад, конечно, не без моего ведома, оформили Украине очередной кредит 750 миллионов долларов. А «Газпром», тоже не без ведома российского руководства, пошел на то, что помог Украине закачать необходимый газ в газовые хранилища со скидкой, кажется, 260 долларов за 1 тысячу кубов. Приблизительно, я могу ошибиться в каких-то долларах, когда цена для Украины совсем недавно была 400, а теперь она упала где-то 380-390. А мы сделали скидку, «Газпром» сделал скидку для закачивания в ПХГ Украины. То есть мы сотрудничаем, помогаем Украине, нашим украинским партнерам, нашим друзьям. Но если мы увидим, что подписанные документы подрывают наш собственный рынок, понятно, мы вынуждены будем принять определенные меры по защите своего собственного рынка».