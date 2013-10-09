Рыбак обнародовал смету расходов Рады на миллиард гривен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Свобода”, напомнив, что обнародовать смету требовал председатель фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

В частности, как отметили в пресс-службе, 7 октября Тягнибок во время заседания Согласительного совета подчеркнул необходимость опубликования сметы парламента согласно действующего законодательства. Лидер националистов обратился с официальным обращением к председателю ВР с просьбой опубликовать смету, которая была утверждена 4 июля 2013 года постановлением Верховной Рады Украины № 420-VII.

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«Вопреки требованиям Регламента, проект парламентского постановления "О смете Верховной Рады Украины на 2013 год" вместе с проектом сметы до 7 октября 2013 года так и не был официально обнародован. Только благодаря требованию ВО «Свобода» руководство парламента выполнило норму Регламента. Этот пример – очередное подтверждение того, что методы борьбы с режимом эффективны только тогда, когда они приобретают общественного огласку», – подчеркнул Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада приняла свою смету на 2013 год.

Тогда спикер Владимир Рыбак вынес этот вопрос на голосование без обсуждения, отметив, что между фракциями ВР была достигнута договоренность принять смету.

Оппозиционные фракции выступали против этого и не голосовали за утверждение сметы.

Депутаты от оппозиции заявили, что "это тот же документ", который ВР 2 июля не смогла принять.

Согласно тексту сметы ВР, всего за текущий год планируется потратить 935 971 тыс. грн. Из этой суммы на осуществление законодательной деятельности выделяется 516 млн грн.

На 2012 год утвержденная смета расходов ВР составляла 869 млн грн.