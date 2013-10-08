Рада снова не смогла утвердить повестку дня сессии

Как передает корреспондент УНИАН, сначала председатель ВР Владимир Рыбак поставил на голосование проект постановления, которым предусматривался перечень вопросов повестки дня третьей сессии, но он не набрал необходимого количества голосов. За это решение проголосовало только 211 народных депутатов Украины.

Депутаты объясняли свое неголосование тем, что не согласны с включением в повестку дня ряда вопросов, которые предложили оппоненты, при этом в повестке дня нет законопроектов, которые предлагают они.

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В ответ Рыбак поставил на голосование предложение о включении в повестку дня сессии всех законопроектов, которые были зарегистрированы в парламенте. Но и это предложение не набрало необходимого количества голосов. «За» проголосовал 191 народный депутат.

В результате депутаты утвердили повестку дня на текущую неделю - с 8 по 11 октября.

Как известно, парламент уже неоднократно пытается утвердить повестку дня текущей сессии, но не хватает голосов для принятия результативного решения.