В Кракове проходит встреча Януковича с президентами Польши, Италии и Германии

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Встреча и переговоры президентов продолжатся во время дружеского ужина.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кракове Янукович примет участие в многосторонней встрече с президентами Коморовским, Гауком и Наполитано.

Главная тема, которую будут обсуждать президенты, - европейская интеграция Украины в свете подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом во время Вильнюсского саммита инициативы ЕС «Восточное партнерство» в ноябре.