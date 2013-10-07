В Кракове проходит встреча Януковича с президентами Польши, Италии и Германии
22:08, 07 октября 2013Политика
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В Кракове началась встреча Президента Украины Виктора Януковича с Президентом Республики Польша Брониславом Коморовским, Президентом Итальянской Республики Джорджио Наполитано и Федеральным Президентом Федеративной Республики Германия Йоахимом Гауком.
Президенты обсудят евроинтеграцию Украины в свете подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации, фото president.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
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Встреча и переговоры президентов продолжатся во время дружеского ужина.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Кракове Янукович примет участие в многосторонней встрече с президентами Коморовским, Гауком и Наполитано.
Главная тема, которую будут обсуждать президенты, - европейская интеграция Украины в свете подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом во время Вильнюсского саммита инициативы ЕС «Восточное партнерство» в ноябре.
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