Нардеп от ПР: Украине есть что предложить мировому сообществу

Об этом сообщила народный депутат, член парламентской фракции ПР, член делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Лариса Мельничук, комментируя заявления в адрес Украины Генерального секретаря Совета Европы Т. Ягланда, сообщает пресс-служба ПР.

«В преддверии вильнюсского саммита для нас очень важна оценка усилий, которые предпринимает руководство страны на пути евроинтеграции. И нам вдвойне приятно, что господин Ягланд назвал позитивным реформирование судебной системы Украины. В частности, он одобрительно откликнулся о внесении в повестку дня Верховной Рады законопроекта об изменениях в Конституцию Украины касательно усиления гарантий независимости судей и принятии Закона Украины о внесении изменений в порядок и условия отбывания наказания, благодаря которому условия содержания заключенных теперь будут соответствовать европейским стандартам», - сказала политик.

Лариса Мельничук также сообщила, что Т. Ягланд положительно оценил результаты принятия нового Криминального процессуального кодекса, которым значительно сокращается количество заключенных в нашей стране. Положительной оценки Генерального секретаря Совета Европы заслужили и недавние изменения в сфере избирательного законодательства и внесение Украиной на рассмотрение Венецианской комиссии законопроекта «О прокуратуре».

«На фоне такого плодотворного сотрудничества Совета Европы с Украиной Т. Ягланд назвал рудиментом вопрос, касающийся освобождения Юлии Тимошенко, и выразил надежду на скорое урегулирование этой проблемы в рамках подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Как непосредственный участник этих процессов со своей стороны я готова подтвердить, что Парламент Украины сейчас ведет активную деятельность, направленную на сближение с европейскими экономическими и социальными стандартами, подтверждением чему является ряд реформирующих законов, ориентированных на европейскую интеграцию, принятых в последнее время Верховной Радой», - сказала парламентарий.

«В этом же ключе мы двигаемся и в направлении усиления взаимодействия с ОЭСР, чья деятельность сегодня касается поиска решений насущных экономических и социальных проблем многих стран мира. О серьезных намерениях относительно членства в ОЭСР говорит и заявление в июле этого года руководства нашей страны о планах присоединиться к организации. Ранее Правительство Украины приняло План мероприятий по углублению сотрудничества с ОЭСР на 2013-2016 годы. Сотрудничество с этой организацией является для нас превосходной возможностью освоения передовых стандартов в контексте ее европейских устремлений и активной работы, направленной на евроинтеграцию и вхождение в глобализационное экономическое сообщество», - добавила она.

По ее словам, Украине есть что предложить мировому сообществу: солидные достижения в ракето- и авиастроении, мощный аграрный сектор, значительный потенциал в металлургии, энергетике и машиностроении. «В этих отраслях наше сотрудничество активно развивается уже сегодня. Понимая важность правовой и законодательной защищенности иностранных инвестиций, Украина тщательно работает над созданием максимально комфортных и благоприятных условий для инвесторов. На данный момент наша страна приступила к реализации заключительной, ІІІ фазы Проекта ОЭСР «Стратегия секторной конкурентоспособности Украины». Мы также являемся ассоциированным членом Комитета по стали ОЭСР, участниками комитетов по конкуренции, по вопросам государственного управления и Рабочей группы по развитию малого и среднего бизнеса и предпринимательства. Очень плодотворно себя показывает сотрудничество с Международным транспортным форумом и Международным энергетическим агентством. Мы также намерены развивать сотрудничество с Директоратом статистики ОЭСР, Комитетом по налоговым вопросам, Комитетом ОЭСР по вопросам способствования росту, Комитетом по судостроению, Комитетом по морскому транспорту и Комитетом по информационной, компьютерной политике в сфере связи ОЭСР», - заявила народный депутат.

«В этом контексте хочу подчеркнуть необходимость более тесной активизации сотрудничества Украины с ОЭСР, работы в основных специализированных комитетах и рабочих группах организации и получения в них статуса наблюдателя или полноправного членства. Существенными и полезными для нашей страны будут составление экспертами ОЭСР обзоров политики Украины в различных сферах экономической деятельности, содержащих конкретные рекомендации относительно их усовершенствования. Действия по выполнению этих задач прописаны в принятом Правительством плане действий по углублению сотрудничества Украины с ОЭСР на 2013-2016 годы, о котором я говорила выше», - подытожила она.