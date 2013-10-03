Янукович подписал закон, упрощающий процедуры начала бизнеса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада приняла 5 сентября.

Законом предусмотрена возможность подачи заявления о добровольной регистрации налогоплательщика на добавленную стоимость или избрание упрощенной системы налогообложения государственному регистратору в качестве дополнения к регистрационной карточке, которая подается для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя.

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Электронная копия заявления, выполненная путем сканирования, передается государственным регистратором в органы государственной налоговой службы одновременно со сведениями из регистрационной карточки на проведение государственной регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя согласно закону Украины „О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей”.

Как отмечается в объяснительной записке, данный закон имеет целью упрощение процедур начала бизнеса и уменьшения расхода времени, необходимого для обращения субъектов ведения хозяйства в органы государственной налоговой службы для подачи заявления о регистрации налогоплательщиком на добавленную стоимость или избрании упрощенной системы налогообложения.