Фонд гарантирования вкладов может включить в свою систему представителей бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора- распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик в ходе круглого стола на тему реформирования системы гарантирования вкладов физических лиц.

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«На примере двух ликвидируемых банков мы видим, что необходимо сделать следующий шаг, чтобы защитить в том числе и эти категории вкладчиков. Сейчас продолжаются дискуссии относительно целесообразности расширения перечня субъектов, на которых будут распространяться гарантии фонда», - сказал представитель Фонда в ответ на вопрос корреспондента УНИАН о намерениях Фонда относительно защиты средств представителей малого и среднего бизнеса по примеру некоторых европейских стран.

В то же время, по словам Оленчика, говорить о том, что малый и средний бизнес будет защищен гарантиями фонда, еще рано. «Мы инициировали эту дискуссию. И уже до конца года может быть сформирована общая позиция фонда, Национального банка и Министерства финансов, на основании которой возникнут те или иные законодательные инициативы», - сказал он.

Также Оленчик отметил, что поле вопросов, которые необходимо урегулировать в рамках реформирования системы гарантирования вкладов, достаточно широкое, но фонд работает над их решением. «В одном законе в один шаг мы не можем решить все проблемы. Некоторые вопросы мы оставили на следующий шаг. Если посмотреть стратегию фонда на 2013-2017 годы, то вопросы, которые вы поднимаете, там есть. Но окончательное решение зависит не только от нас. Реформы не закончились, они продолжаются», - резюмировал представитель фонда.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Фонд не возмещает средства субъектам предпринимательской деятельности, владельцам сберегательных сертификатов на предъявителя, вкладов в банковских металлах и вкладов, превышающих размер гарантированного возмещения. Расчеты с такими вкладчиками, как и с другими кредиторами ликвидируемого банка, проводятся за счет средств, полученных в результате реализации имущества банка, в определенной законодательством очередности. Согласно этой очередности, требования вкладчиков — физических лиц в части, превышающей выплаченное фондом возмещение, осуществляются в четвертую очередь. Требования каждой следующей очереди удовлетворяются по мере поступления средств от реализации имущества и полного удовлетворения требований предыдущей очереди, при этом в случае нехватки средств для удовлетворения всех требований в очереди они удовлетворяются пропорционально.