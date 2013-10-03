Во Львове свободовцы блокируют облсовет из-за обвинения во взяточничестве

Депутаты фракции ВО «Свобода» во Львовском областном совете сегодня, 3 октября, несколько часов подряд блокируют трибуну, требуя выступления на сегодняшнем сессионном заседании облсовета представителя компании «Шеврон».

Как передает корреспондент УНИАН „свободовцы” требуют, чтобы компания озвучила свою позицию по поводу обвинений, прозвучавших от председателя фракции Партии регионов в областном совете Игоря Грещука, который публично заявил, что вроде бы ВО «Свобода» требовало от компании ”Шеврон Юкрейн Б. В.” 450 млн долл. взятки за согласование соглашения о разделе продукции, то есть о добыче сланцевого газа на Олесской площади.

На сессии сегодня в зале присутствуют народные депутаты Украины от ВО «Свобода» Ирина Сех, Олег Панькевич, Михаил Блавацкий, Андрей Тягнибок.

Как отметил „свободовец” Иосиф Ситник „это обвинение задевает не только «Свободу», но и иностранного инвестора, желающего вести бизнес в Украине, в частности на Львовщине. Поэтому компания должна обнародовать свою позицию по этому поводу”.

В начале сессионного заседания Львовского областного совета депутат от провластных сил озвучил предложение внести в повестку дня вопрос о согласовании Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добывать на Олесской площади, между государством Украина и компанией ”Шеврон Юкрейн Б. В.”. Под этой инициативой подписались свыше 60 депутатов провластных фракций, а также представителей некоторых оппозиционных сил. Депутаты от ВО «Свобода» выступили против внесения в повестку дня этого вопроса, поскольку это нарушает регламент совета и законодательство Украины. Однако, большинством голосов вопрос о согласовании Соглашения был внесен в повестку дня сессии.

«Сегодня речь идет даже не о том, будут ли добывать сланцевый газ на Львовщине. Вопрос – позволим ли мы надругаться над нашей землей, удастся ли режиму сломать последний бастион – непокорную Львовщину?», – подчеркнула народный депутат от ВО «Свобода» Ирина Сех.

На данное время депутаты находятся в зале, члены Президиума сессионного заседания также на своих местах, а представители фракции ВО „Свобода” продолжают блокировать трибуну.

В кулуарах сессии депутаты отмечают, что работа сессии возобновится когда будет завершен перевод письма от компании „Шеврон” с ответом на обвинения ВО „Свобода” в вымогательстве взятки, которое якобы недавно получил областной совет.

Как сообщал УНИАН, в апреле министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков заявил, что СРП с компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии позитивного решения областных советов.

В июне с.г. Кабинет министров Украины передал проект соглашений о разделе продукции по Олесской площади для согласования во Львовском и Ивано-Франковском облсоветах.

20 сентября этого года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади ”Олесская”, между государством Украина, компанией ”Шеврон Юкрейн Б. В.” и ООО ”Недра Олесская”. В новой редакции, по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов, были повышены экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади.

Кабинет министров Украины распоряжением от 28 августа 2013 года во второй раз продлил срок подписания Соглашения о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади до 24 ноября 2013 года.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадей с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.