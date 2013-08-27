В Ивано-франковском облсовете рассказали, когда разблокируют сланцевый газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Ивано-Франковского областного совета Василий Скрипничук.

По его словам он выполнил протокольное поручение сессии облсовета и направил правительству предложения депутатов к соглашению о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка «Олесская» между государством Украина, компанией «Шеврон Юкрейн Б. В.» и обществом с ограниченной ответственностью «Недра Олесская». «Сейчас мы ждем реакции Кабмина, - сказал председатель облсовета. – Если отреагируют на наши предложения и запросы будут удолетворены, тогда облсовет сможет вернуться к рассмотрению этого вопроса». Он также выразил надежду, что украинская власть прислушается к Прикарпатью.

Скрипничук считает, что депутаты не согласовали соглашение, поскольку у них были «экологические, экономические и правовые замечания».

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По его мнению «подход облсовета правильный и взвешенный». «Мое личное мнение, что этот газ все-таки будет добываться. Решение об этом рано или поздно будет принято», - сказал Скрипничук.

Он также сообщил, что все изменения в соглашении будут рассмотрены во всех постоянных профильных комиссиях областного совета, которые дадут свои рекомендации сессии.

В то же время он отметил, что «если будут приняты изменения в законодательство, то тогда согласуют соглашение без Ивано-Франковского областного совета» и Прикарпатье «ничего не получит от добычи сланцевого газа».

Как отметил УНИАН депутат Ивано-Франковского областного совета, содокладчик по вопросу рассмотрения соглашения относительно сланцевого газа 20 августа - Юрий Романюк, "проект соглашения "О распределении продукции" заключает в себе, на момент рассмотрения и принятия, целый ряд грубых пренебрежений и противоречий фундаментальным требованиям Конституции Украины, Земельному кодексу, Водному кодексу, Закону Украины “О недрах”".

В письме, направленном агентству, он сообщает, что мотивировочная часть отказа облсовета от согласования предложенного правительством Украины текста проекта соглашения, содержит 19 замечаний.

В частности, в документе указывается, что отсутствует обязательная Государственная экологическая экспертиза соглашения.

По информации депутата, одной из причин отклонения соглашения также было то, что договорная площадь в пределах области составляет 6324 кв. км, или 45,49% общей площади области. "Все недра (кроме разных видов угля — согласно разделу 18.1.(M)), от нулевого уровня “0” до -10 000 м, в глубину, переходят в полное распоряжение инвестора на все(!!!) ископаемые, на свыше 50 лет, с правом последующей пролонгации соглашения на дополнительный срок", - отмечается в документе. "Некоторые районы подпадают под “Договорный участок” на: 100, 90, 80% от своей площади. На данной территории ни один другой СПД - не сможет беспрепятственно, без санкции инвестора и его согласования добывать и разрабатывать все остальные полезные ископаемые области, которые входят в сферу интересов инвестора: шурт, гравий, песок, глину, мел, известняк, другое... и самое главнее — ВОДУ", - подчеркивается в мотивировочной части отказа облсовета.

Романюк также отмечает, что "Соглашение вообще не предусматривает никакого реального (кроме символического, “по собственному усмотрению инвестора” в пределах от 500 тыс. долларов в год до 1,0 млн. долларов в год, на все “Олесское” месторождение — 2 области) финансового, ресурсного, социального компенсатора территориальным общинам области, от реализации данного проекта. Соглашение не содержит и не предусматривает никаких преференций в получении областью никаких углеводородов, финансовой компенсации или обеспечения собственных потребностей области в дешевых энергоносителях-углеводородах". В то же время, по его информации "инвестор изымает и использует, продает по собственному усмотрению третьим лицам (в соглашении не существует запрета) все сопутствующие полезные ископаемые, которые, на его взгляд, ему нужны: шурт, гравий, песок, глину, другое, и воду... на все 50 лет".

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о распределении продукции Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключение соглашения о распределении продукции по добыче газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 триллиона кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 миллиардов гривен инвестиций и 25 млрд гривен - на этапе промышленной разработки.

Кабинет министров Украины решил передать проект соглашений о распределении продукции (СРП) относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

20 августа Ивано-Франковский областной совет не смог принять решения о согласовании проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработки сланцевого газа на территории области. Проект решения облсовета поддержали всего 40 из 114 депутатов облсовета.

Депутаты протокольно поручили председателю облсовета обратиться к правительству с предложением внести изменения в соглашение, высказанные депутатами и областной рабочей группой, и после этого снова вернуться к данному вопросу.