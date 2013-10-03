В оппозиции говорят, что подготовка к выборам "будет адекватной манере партии власти"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявила сегодня в Донецке на пресс-конференции.

Говоря о подготовке на местах, в регионах, к предстоящим президентским выборам в 2015 году, Кужель подчеркнула, что сегодня перед оппозицией стоит задача найти людей, которые были бы всецело разделяли ее цели, были бы идейно убежденными и не продажными людьми.

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По ее мнению, важно не количество, а качество: «Не надо записывать 5 тысяч человек, напишите 5 человек, но которые точно за деньги не сдадут результаты выборов на каждой точке. Это и есть наша задача - найти людей, которые не продаются за 200 грн, за 1 тыс грн, за 2 тыс грн. и т. д.».

Кужель подчеркнула, что оппозиция знает своего противника и будет адекватно реагировать на его действия.

«Единственное, я хочу сказать Партии регионов, что мы реально оцениваем своего противника на этих выборах и подготовка к этим выборам будет адекватна культуре поведения и манере партии власти», - акцентировала политик.

Она не стала уточнять, что именно она имеет в виду, и только повторила: «Я не буду говорить… Она будет адекватной».