Турчинов: Лидеры оппозиции договорились о едином кандидате на выборах президента

Об этом в эфире телеканала Интер сообщил первый заместитель председателя партии и руководитель центрального штаба "Батькивщини" Александр Турчинов.

В частности, политик заверил, что единый кандидат от оппозиции будет, пишет Gazeta.ua.

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"Такое решение приняла оппозиция. Я могу показать документ, который подписан всеми тремя руководителями фракций: Яценюком, Кличко, Тягнибоком", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, в этом документе сказано, что для победы над действующей властью очень важно единство оппозиции.

"Поэтому единый кандидат от оппозиции будет во втором туре. Более того, для обеспечения его победы произойдет тотальная мобилизация собственных ресурсов всех политических сил", – пообещал нардеп.

В то же время Турчинов предупредил, что если власть накануне выборов большинством в Верховной Раде примет изменения в законодательство, согласно которым выборы президента будут проходить в один тур, оппозиция может выдвинуть единого кандидата на пост главы государства уже в первом туре.

"В этом случае мы предусмотрели и согласовали, что единый кандидат будет выдвинут еще в первом туре", – подытожил оппозиционер.