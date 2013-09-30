«Разоблачение. Скандальная правда о ТВК "ГЛОБУС": что скрывается за красивой вывеской?».

1 октября в 9:00 (ТВК «Глобус», 1-й этаж, 3-я линия, "Кофе Хауз") бывший топ-менеджер ТВК «ГЛОБУС» Алена Моррис проведет пресс-тур посвященный ситуации вокруг самого популярного среди жителей и гостей столицы торгового комлекса на тему: «Разоблачение. Скандальная правда о ГЛОБУСЕ: что скрывается за красивой вывеской?». Для аккредитованых СМИ впервые со дня открытия ГЛОБУСА , будет разрешена видео- и фото- съемка, обеспечен полный и беспрепятственный доступ ко всем служебным и техническим зонам комплекса.

В рамках пресс-тура Алена Моррис проведет пресс-конференцию , прокомментирует заявление британского владелеца киевского торгового центра «Глобус» и группы компаний London & Regional о попытке рейдерского захвата ТВК «ГЛОБУС» и расскажет шокирующую правду о том, что произошло на самом деле. Существует ли разрешительная документация по эксплуатации ТВЦ «ГЛОБУС» ? Какая опасность подстерегает жителей Киева и гостей столицы во время прогулки по торговому комплексу ? В каком техническом состоянии находятся помещения, работает ли гидроизоляция и вентиляция? Выдержат ли опорные конструкции непрекращающиеся ливни осени-2013 года и прогнозируемую синоптиками суровую снежную зиму? Почему большая часть сотрудников болеют вирусным аспергиллезом, бронхиальной астмой, кандидозом и аллергический ринитом? Как передаются такие заболевания и может ли их вызывать грибок «черная плесень», который из—за постоянной сырости въелся в стены комплекса? Как собственники комплекса относятся к наемному персоналу и арендаторам? Что скрывается в финансовых отчетностях? Кто и почему организовал покушение на жизнь топ-менеджера? Является ли это покушение единичным случаем?

Бывший топ-менеджер ТВК «ГЛОБУС» Алена Моррис предоставит все документы и впервые предстанет перед сотрудниками и представителями СМИ, после того, как ее на ранних стадиях беременности обезобразили , плеснув в лицо кислотой. Алена Моррис обратится к Президенту Украины Виктору Януковичу, главе КМДА Александру Попову , жителям и гостям столицы, арендаторам торговых площадей и сторудникам ТВК «Глобус» с просьбой не допустить произвола и технического коллапса в центре столицы Украины . Аккредитация : тел. 068 302 14 31.