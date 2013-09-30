«Разоблачение. Скандальная правда о ТВК "ГЛОБУС": что скрывается за красивой вывеской?».

12:19, 30 сентября 2013
Политика
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1 октября в 9:00 (ТВК «Глобус», 1-й этаж, 3-я линия, "Кофе Хауз") бывший топ-менеджер   ТВК «ГЛОБУС» Алена Моррис проведет пресс-тур  посвященный ситуации вокруг самого популярного среди жителей и гостей столицы торгового комлекса   на тему: «Разоблачение. Скандальная  правда о ГЛОБУСЕ: что скрывается за красивой вывеской?». Для аккредитованых СМИ впервые со дня открытия ГЛОБУСА , будет разрешена видео- и фото- съемка,  обеспечен   полный и беспрепятственный доступ ко всем  служебным и техническим зонам комплекса.  

В рамках пресс-тура  Алена Моррис проведет пресс-конференцию ,   прокомментирует заявление британского  владелеца  киевского торгового центра «Глобус» и группы компаний London & Regional  о попытке рейдерского захвата ТВК «ГЛОБУС» и расскажет шокирующую правду о том, что произошло  на самом деле. Существует ли разрешительная   документация по эксплуатации ТВЦ «ГЛОБУС» ? Какая опасность подстерегает  жителей Киева  и гостей столицы во время прогулки по торговому комплексу ? В каком техническом состоянии находятся помещения, работает ли гидроизоляция и вентиляция? Выдержат ли опорные конструкции непрекращающиеся ливни осени-2013 года  и прогнозируемую синоптиками суровую снежную зиму?  Почему большая часть сотрудников болеют вирусным аспергиллезом, бронхиальной астмой, кандидозом и аллергический ринитом? Как передаются такие заболевания и может ли их   вызывать грибок «черная плесень», который из—за постоянной сырости въелся в стены комплекса? Как собственники комплекса относятся к наемному персоналу и  арендаторам?  Что скрывается в финансовых отчетностях?  Кто  и почему организовал покушение  на жизнь  топ-менеджера? Является ли это покушение единичным случаем?

Бывший топ-менеджер ТВК «ГЛОБУС» Алена Моррис предоставит все документы и впервые предстанет перед сотрудниками и представителями СМИ, после того, как ее  на  ранних стадиях беременности обезобразили , плеснув в лицо кислотой.  Алена Моррис  обратится к Президенту Украины Виктору Януковичу, главе КМДА Александру Попову , жителям и гостям столицы, арендаторам торговых площадей и сторудникам ТВК «Глобус» с просьбой не допустить произвола и технического коллапса в центре столицы Украины . Аккредитация : тел. 068 302 14 31.

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