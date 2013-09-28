УДАР выступает за единого кандидата в президенты уже в первом туре

Об этом заявила народный депутат от "УДАРа" Ирина Геращенко в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Интер".

"УДАР" стоит на позиции, что должен быть определен единый кандидат в первом туре. Это требование наших избирателей, на каждой встрече спрашивают: вы договоритесь между собой, вы выдвинутое того человека от народа, победит кандидат от власти? А от власти будет Янукович ", - отметила Ирина Геращенко.

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Она выразила уверенность, что за время, оставшееся до старта избирательной кампании, оппозиционные силы договорятся между собой и определят единого кандидата от оппозиции.

"Это будет тот человек, который победит Януковича", - подчеркнула Геращенко.

Депутат отметила, что план действий оппозиции на сегодня - добиться победы на местных выборах в городах и поселках, где выборы сегодня должны состояться.

"Сейчас на проблемных округах реализуется принцип: единственный округ - единственный кандидат. Мы должны добиться выборов в Киеве. Единый кандидат от оппозиции на мэра Киева и во всех других городах-Николаеве, Черкассах, Херсоне, где должны состояться выборы мэров. Чтобы мы продемонстрировали маленькие, но важные победы. Мы должны обнародовать обществу не фамилию кандидата, а нашу программу. Мы не имеем права упустить победу ", - отметила депутат.