Яценюк напомнил, что лидеры оппозиции уже "подписались" относительно единого кандидата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в ответ на просьбу прокомментировать разногласия в позициях Юлии Тимошенко и Юрия Луценко относительно выдвижения кандидата от оппозиции на пост Президента.

“Мы должны руководствоваться тем, что уже договорено тремя политическими силами. Есть документ, который подписан 18 мая этого года, там стоит подпись Виталия Кличко, Олега Тягнибока и моя”, - сказал Яценюк. Он напомнил, что в этом документе четко определено, что три политические силы договорились иметь единого кандидата во втором туре выборов. «Таковы сейчас политические договоренности и мы из этого исходим», - сказал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он сказал: «Я очень уважаю позицию всех наших политических партнеров. Но я хочу, чтобы мы сейчас исходили из реалий. Есть реалии - подписи трех лидеров политических сил: Кличко, Тягнибока и Яценюка, которые на данном этапе определились – единый кандидат во втором туре. Изменятся реалии – будем об этом говорить».

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 года в Киеве во время акции «Вставай, Украина!» лидеры оппозиционных парламентских фракций подписали декларацию о координации действий на президентских выборах 2015 года, в которой договорились поддержать единого кандидата в Президенты во втором туре при условии сохранения нынешней избирательной системы.

Бывший министр внутренних дел, лидер общественного объединения “Третья украинская республика” Юрий Луценко настаивает на выдвижении единого кандидата от оппозиции уже в первом туре выборов Президента Украины.

В то же время, экс-премьер Юлия Тимошенко выступает против выдвижения единого кандидата от оппозиции в первом туре на президентских выборах. Об этом она сказала в интервью "Украинской правде", опубликованном 17 сентября. По ее мнению, в первом туре президентских выборов 2015 года единый кандидат от оппозиции только навредит общей победе. По ее словам, единым кандидатом от оппозиции будет тот, кто получит больше всего голосов в первом туре голосования.

Ранее, 20 августа, Яценюк заявлял, что кандидатом от “Батькивщины” на президентских выборах будет экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. “Я знаю, что будет новый президент. И его фамилия не Янукович. Мы определились, что кандидатом от нас будет Юлия Тимошенко”, - заявил Яценюк, отвечая на вопрос, кого будет выдвигать оппозиция на президентских выборах.

Также 20 августа лидер партии “УДАР” Виталий Кличко заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост Президента Украины на выборах в 2015 году. Он высказал убеждение, что на выборы главы Украинского государства должен идти единый кандидат от оппозиции, однако решать, кто это будет, должны общественные организации, общество.