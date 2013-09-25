Кожара уверен, что подписание СА пойдет на пользу отношениям Украины с Россией

По словам главы МИД, «мы понимаем, что сегодня российская политика по поводу ассоциации базируется на некоторых сантиментах. Я думаю, после факта подписания соглашения этот фактор исчезнет, и мы сможем более рационально и прагматично подойти к дальнейшему развитию наших отношений. Преимущества я уже назвал».

Об этом он заявил в интервью «Форбс».

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Относительно последних заявлений советника Президента РФ Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева об отношениях Украины и России после подписания Соглашения об ассоциации и в ответ на вопрос: «Вы воспринимаете позицию Глазьева как официальную позицию правительства/Президента России или как его личное мнение?», Кожара отметил: «Господин Глазьев имеет официальную должность советника Президента РФ. Поэтому говорить о том, что он высказывает неофициальное мнение, мы не можем. Но те цифры, которые звучат в его заявлениях – цифры ущерба, который может нанести Украине подписание СА, сегодня (в субботу, 21 сентября) опроверг премьер-министр. Правительство анализировало содержание заявлений господина Глазьева и пришло к мнению, что не все в них – правда, и не все так катастрофически плохо, как нас пытаются убедить».

«Еще раз скажу: мы ожидаем улучшения отношений с РФ после подписания соглашения об ассоциации с ЕС. То, что происходит сейчас, я считаю сантиментами. И сантименты преобладают над рациональностью», - заявил министр иностранных дел Украины.

Кожара отмечает, что «сегодня в механизме украинско-российских отношений есть много, что улучшать. И я думаю, что когда политические страсти вокруг подписания СА немного остынут, нам с Россией нужно будет строить отношения уже с учетом тех возможностей, которые открывает свободная торговля Украины с ЕС. Это ведь не только мощный фактор для развития торговли Украины с ЕС, но и положительный фактор для России и российских производителей».

По словам Кожары, «… продукция, произведенная в нашей стране совместным российско-украинским предприятием, будет иметь нулевую пошлину в ЕС. Это должно стать хорошим стимулом для инвестиций российского бизнеса в экономику нашей страны – и реализации их стратегических интересов».