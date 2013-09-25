Кожара: МИД не вел переговоры с Германией о лечении Тимошенко

Об этом в интервью Forbes.ua заявил глава МИД Украины Леонид Кожара.

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"Я не знаю о таких переговорах, в том числе с правительством Германии. Мое министерство в них не участвовало, и даже речи об этом никогда не вело", — сообщил он .

Напомним, украинская власть планирует подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года.

Ранее ЕС выдвинул ряд условий для подписания этого документа, среди которых было решение вопроса "политического мотивированного правосудия", символом которого европейские политики считают "дело Тимошенко".

Как сообщал УНИАН, выступая в дискуссиях 20 сентября на Ялтинской конференции по поводу ситуации вокруг освобождения Тимошенко, Янукович сказал: “Пока мы не сказала ни “да”, ни “нет”. Ответ должен быть в плоскости, которая бы позволила в законодательном поле найти решение”.