Азаров: Могу немного огорчить российских экспертов - ничего не обвалится

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«Что самое удивительное – внутренние эксперты эти риски не преувеличивают и считают их минимальными, зато внешние, особенно в последнее время российские так называемые эксперты активизировались, и мне несколько таких высказываний на стол (положили), что Украине грозит дефолт, ослабление (валюты)», - сказал Азаров.

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«Я могу немножко огорчить этих российских экспертов – ничего не обвалится», - подчеркнул он.

Азаров заверил, что власти Украины будут проводить взвешенную финансовую политику, стабильность национальной валюты будет обеспечена.

Он отметил, что граждане не реагирует остро на такие экспертные оценки и не кидаются в обменные пункты.

«Опыт их (украинцев) научил, что кроме потерь для себя ничего не происходит, и надо научится верить своему правительству», - сказал Азаров.

Он назвал такие прогнозы «недобросовестными», хотя жители Украины любят и смотрят российское телевидение, особенно на юго-востоке страны.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбербанка России» обнародовал обзор, согласно которому эксперты прогнозировали увеличение вероятности обесценивания национальной валюты по отношению к доллару США в Украине и Беларуси в течение ближайших 12 месяцев.

8 сентября советник Президента РФ Сергей Глазьев заявил, что если Украина сейчас не сбалансирует свою финансовую систему, то ее ожидает дефолт, он может случиться через 2-3 месяца или через полгода.