Рада направила в КС проект еврозакона о независимости судей

Как передает корреспондент УНИАН, за включение этого законопроекта в повестку дня сессии и направление а КС для получения заключения проголосовали 377 народных депутатов из 406, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отмечается в объяснительной записке, усиление гарантий независимости судей является ключевым вопросом конституционной реформы правосудия, и существование гарантий необходимо обеспечить как при назначении и освобождении судьи с должности, так и при осуществления им своей деятельности.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в Конституцию Украины, в частности, в часть третью статью 55, которыми предусмотреть право каждого лица на справедливое и гласное рассмотрение дела на протяжении разумного срока независимым и беспристрастным судом, образованным законом.

Изменениями к статьям 85 и 125 предусматривается закрепить, что определение сети судов, их образование, реорганизация и ликвидация осуществляется путем принятия закона.

Изменениями в статьям 106, 126 и 128 предлагается усовершенствовать порядок назначения и освобождения судьи. Предусматривается, что судья суда общей юрисдикции назначается на должность бессрочно Президентом Украины. При этом проектом предлагается установить, что решение главы государства относительно назначения судей или освобождения их с должности будут приниматься исключительно на основании и согласно представлениям Высшего совета юстиции.

Поскольку пятилетний срок, на который судья назначался на должность впервые, отменяется, то из Конституции Украины исключаются полномочия Верховной Рады Украины относительно избрания судей на должности и освобождения их с должностей.

Изменениями к статье 122 исключается положение о сроке полномочий генерального прокурора Украины.

Изменениями к статье 125 предлагается наделить Верховный Суд Украины полномочиями относительно обеспечения одинакового применения норм законодательства Украины всеми судами общей юрисдикции.

Изменениями к части третьей статьи 126 предусматривается закрепить, что предоставление согласия на задержание или арест судьи будет осуществляться Высшим советом юстиции по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Изменениями к частям пятой-седьмой статьи 126 осуществляется разграничение оснований для освобождения судьи от оснований для прекращения полномочий судьи, вводятся дополнительные основания для освобождения, а также изменяется порядок прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины в связи с окончанием срока, на который он был назначен.

Предельный срок пребывания на должности судьи предлагается повысить до 70 лет.

Изменениями к статье 127 предлагается повысить требования к лицам, которые могут претендовать на должность судьи, а также устанавливается, что отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе.

Изменениями к части второй статьи 128 предусматривается урегулировать порядок перевода судей, закрепить, что перевод судьи возможен только по его согласию, а перевод в суд высшей инстанции осуществляется только на конкурсной основе.

Изменениями к статье 129 перечень принципов судопроизводства дополняется автоматизированным распределением дел между судьями.

Изменениями к статье 131 предлагается изменить полномочия и состав Высшего совета юстиции, закрепив, что 12 из 20 членов будут составлять судьи, назначенные съездом судей Украины. Съезд адвокатов Украины и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений будет назначать по два члена Высшего совета юстиции.

По должности в состав Высшего совета юстиции будут входить председатель Конституционного Суда Украины, председатель Верховного Суда Украины, председатель Совета судей Украины и Генеральный прокурор Украины. При этом предусматривается, что Генеральный прокурор не принимает участия в голосовании при принятии Высшим советом юстиции решений относительно судей.

Кроме того, изменениями к статье 131 предлагается закрепить требование к составу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, где большинство должны составлять судьи, избранные съездом судей Украины.

Заключительные и переходные положения законопроекта содержат положения, призванные решить организационные и другие вопросы, которые будут возникать в случае принятия соответствующего законопроекта и которые направлены, в первую очередь, на недопустимость ухудшения положения судей и лиц, которые получили право занимать судейскую должность, в связи с изменением отдельных положений Конституции Украины.