Кредит из Москвы спасет Украину от дефолта - Глазьев

Об этом заявил в программе "Вести недели" на телеканале "Россия" советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

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"Этот кредит для того, чтобы Украина не рухнула в экономическую катастрофу. Поскольку финансовое состояние таково, что при ожидаемом подписании с Евросоюзом (договора об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о зоне свободной торговли) могут в одночасье ухудшиться торговые отношения с Россией, Белоруссией и Казахстаном, платежный баланс станет еще хуже и дальше балансировать будет вообще нечем. Мы спасаем от дефолта", - сказал Глазьев, сообщает РИА Новости.

По его словам, этот кредит напоминает, что Россия - главный кредитор Украины на сегодняшний день. "Главным источником инвестиций является Россия, главным рынком сбыта - Россия", - подчеркнул помощник президента.

Он отметил, что вступление Украины в таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном позволит ей существенно улучшить условия торговли, в то время как соглашение с Евросоюзом может лишить ее самостоятельности. "Брюссель будет диктовать технические условия, определять правила торговли. Продовольственный рынок европейский для Украины, несмотря на зону свободной торговли, будет закрыт, потому что на продовольственные товары Евросоюз сохраняет квоты и, более того, если Украина чего-то не выполняет, европейцы в любой момент обещают ввести новые ограничения", - сказал Глазьев.

Он отметил, что Украине для выхода на устойчивое экономическое развитие необходим положительный платежный баланс, Россия это и предлагает сделать."Вступая в таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном, Украина получает одномоментно улучшение условий торговли более, чем на 9 миллиардов долларов, это поставки газа по нашим внутренним ценам - это 160 долларов за 1 тысячу кубов, в три раза дешевле, чем сейчас получает, поставки нефти без экспортных пошлин, поставки продовольственных товаров на российский рынок без санитарно-ветеринарного контроля, это объединение технических регламентов и снятие технических барьеров в торговле, это общая стратегия развития", - сказал он.

Глазьев отметил "стабильный многолетний хронический" дефицит торгового баланса на Украине, который составляет от 5 до 7 миллиардов долларов в год. "Она балансирует этот дефицит новыми и новыми займами, займы закончились. Европейцы ушли с украинского рынка. Кто остался из европейских банков - все сбежали, кредитует Украину только Россия", - сказал помощник президента.