Тимошенко не считает, что коллеги по оппозиции её "сдали"
Заключенная экс-премьер-министр Юлия Тимошенко считает, что ее коллеги по оппозиции делают все возможное, чтобы освободить ее из тюрьмы.
Тимошенко благодарна лидерам разных оппозиционных партий, которые смогли объединиться для ее освобождения.
"Эффективно они это делают или нет?.. Так, как могут. Без фальши. Не терактами же воевать с режимом. Я не могу требовать от оппозиции, чтобы они пересели из депутатских кресел в танки и начали военные действия на Банковой за освобождение политзаключенных", - сказала Тимошенко в интервью "Украинской правде".
По ее мнению, сейчас у оппозиции есть и другие сверхважные задачи, в выполнении которых Тимошенко готова помочь.
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"Им сейчас нужно прежде всего сконцентрировать свои силы на нанесении смертельного удара по правящей клановой семье и отстранить ее от власти. И если им нужна моя помощь как щита (это ваша цитата), или как флаг, либо как советчика - я всегда рядом, без каких-либо условий и амбиций", - пояснила экс-премьер.
Тимошенко не боится потерять влияние на украинскую политику, потому что у нее есть большой опыт политической борьбы.
"Правда в том, что у меня есть определенный опыт, а как следствие - и свое видение нынешней политической ситуации, тактики и стратегии деятельности демократических сил. Безусловно, многое в политике я бы делала иначе", - заверила экс-премьер.