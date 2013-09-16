Тимошенко говорит, что не получала от власти предложения о лечении в Германии

"Я никогда не получала от представителей украинской власти ни одного официального предложения по лечению в Германии. Соответственно, я не могу комментировать, что они об этом думают и насколько это может быть реальным", - заявила Тимошенко в интервью Украинской правде.

В то же время на вопрос о том, верит ли она в свое освобождение, зная, что оно не является основным залогом подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, экс-премьер отметила: "Я верю в подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и этой веры для меня достаточно".

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"Сегодня у меня нет сомнений, что несмотря на глобальное противодействие, исторический европейский выбор Украины уже состоялся, что Украина гарантированно подпишет Соглашение об ассоциации и быстрее, чем мы думаем, станет полноправным членом Европейского Союза", - добавила Тимошенко.