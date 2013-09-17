На YouTube появилась первая реклама iPhone 5C (видео)

Напомним, модель iPhone 5C оказалась не такой уж бюджетной, как предсказывали СМИ. Без контракта в США модели на 16 и 32 гигабайта стоят 550 и 650 долларов соответственно. Зато характеристики этой модели близки к показателям iPhone 5, который 5C заменит.

Впервые в практике Apple, смартфон предыдущего поколения будет снят с продажи. Пока оценить стоимость этой модели трудно, но, по данным WSJ, в Китае модель iPhone 5C будет стоить 733 доллара - очень трудно назвать ее бюджетной. Для обеих моделей Apple будет предлагать накладки - за 29 долларов для iPhone 5C и за 39 долларов для iPhone 5S в США.