На YouTube появилась первая реклама iPhone 5C (видео)
14:27, 17 сентября 2013Политика
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На официальном канале Apple в Youtube появилась первая реклама пластиковых телефонов iPhone 5C.
Напомним, модель iPhone 5C оказалась не такой уж бюджетной, как предсказывали СМИ. Без контракта в США модели на 16 и 32 гигабайта стоят 550 и 650 долларов соответственно. Зато характеристики этой модели близки к показателям iPhone 5, который 5C заменит.
Впервые в практике Apple, смартфон предыдущего поколения будет снят с продажи. Пока оценить стоимость этой модели трудно, но, по данным WSJ, в Китае модель iPhone 5C будет стоить 733 доллара - очень трудно назвать ее бюджетной. Для обеих моделей Apple будет предлагать накладки - за 29 долларов для iPhone 5C и за 39 долларов для iPhone 5S в США.
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