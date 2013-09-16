В Чернигове для туристов начали устанавливать специальные знаки и указатели

Как сообщил УНИАН начальник управления стратегического развития и туризма городского совета Борис Атрощенко, устанавливать указания для туристов-пешеходов начали сегодня, 16 сентября, и должны завершить на протяжении месяца.

По его словам, первые из них (а всего будет 27 информационных элементов туристической навигации) появятся в центре Чернигова. Они будут указывать направление движения к основным архитектурным и историческим памятникам, план-контенты также будут содержать карту, краткие сведения о памятниках Чернигова и их фото.

Проект по размещению элементов туристической навигации (уличные указатели, информационные стенды, план-контенты) реализуется за бюджетные средства при помощи спонсоров. Всего израсходовано более 100 тыс. грн бюджетных средств (деньги, в основном, направлены на изготовление самих указателей).

"Это совместный проект власти, представителей бизнеса и общественных организаций, которые помогали материально и интеллектуально", - отметил Атрощенко.

По его мнению, установленная навигация поможет сориентироваться в Чернигове туристам-пешеходам не только из Украины, но и из-за границы, поскольку выполнена в современном дизайнерском решении на украинском и английском языках.

Атрощенко также добавил, что следующим шагом в улучшении туристической навигации в Чернигове станет работа по обновлению информационных стендов относительно названий улиц на остановочных комплексах.

В 2012 году в Чернигове уже установлено 43 двуязычных указателя к основным туристическим объектам, которые рассчитаны на путешествующих автотранспортом.

Справка УНИАН. Чернигов – областной центр Черниговской области. Славится своими памятниками времен Киевской Руси и Черниговского княжества, а также Гетманщины и казацкого Черниговского полка.