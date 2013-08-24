В Харькове горела девятиэтажка, эвакуировали 25 человек

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар в одной из квартир дома по улице Валдайской произошел вчера, 23 августа, около 11:20.

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Жители квартиры, в которой произошло возгорание, успели самостоятельно оставить пылающее жилище и вызвали спасателей.

К месту происшествия немедленно прибыли 2 отделения пожарно-спасательной службы. В результате проведения разведки стало известно, что вся лестничная площадка была заполнена дымом и жители подъезда страдали от его токсического влияния. В квартире горела одна из комнат площадью 10 кв м.

Спасатели подали стволы на гашение огня и открыли окна на лестничной площадке, чтобы устранить дым. Когда концентрация дыма была уменьшена до допустимой, были организованы работы по эвакуации людей на свежий воздух. Все было выведено 25 жителей.

В квартире, которая была рядом с пылающей, спасатели обнаружили девочку 2003 года рождения. Она была очень напугана. Как потом выяснилось, ребенок хотел выбежать на улицу, но натолкнулась на тучу едкого дыма и вернулась в свою квартиру. Бойцы ГСЧС успокоили ее и вынесли на руках из опасности.

В 11:48 пожар был укрощен. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.