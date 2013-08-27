Два парня в Макеевке пришли ругаться в магазин с карабином и гранатой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Макеевского горуправления милиции, около полуночи в Червоногвардейский райотдел милиции поступил звонок от жительницы поселка Свердлова, которая сообщила, что в помещении магазина находится парень, который угрожает посетителям предметом, похожим на автомат.

По прибытию на место сотрудники милиции задержали молодого человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и у него был изъят предмет, похожий на автомат.

По словам следователя Червоногвардейского РО Макеевского ГУ Максима Машкина, было установлено, что в тот вечер 22-летний задержанный правонарушитель вместе со своим 19 - летним знакомым после употребления спиртных напитков стали вести себя в магазине вызывающе по отношению к другим посетителям, на что неоднократно получали устные замечания. Для разрешения словесного конфликта один из злоумышленников предложил своему знакомому сходить к нему домой и «принести сумку с оружием».

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Через некоторое время молодой человек вернулся и принес в чехле от теннисных ракеток карабин и гранату. Один из злоумышленников, вооружившись карабином, стал всем угрожать, а второй испугался и убежал, бросив возле магазина гранату.

«Хулиган надел кольцо от гранаты себе на палец, а гранату бросил в сторону. При ее падении от детонации запала произошел только небольшой удар, сама она к счастью не взорвалась», - объяснил Машкин.

В ходе проведения следственных действий задержанный 22 - летний правонарушитель рассказал, что гранату и карабин он взял у своего знакомого, у которого также есть обрез охотничьего ружья с патронами и два пистолета.

В отношении 22 - летнего гражданина открыто уголовное дело по ч.1 ст.129 УК Украины (Угроза убийством), кроме того, в отношении него и остальных фигурантов возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.