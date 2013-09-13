В МВД рассказали, как чаще всего украинцев обманывают в Интернете

За 6 месяцев текущего года выявлено около 2 тыс. случаев мошенничества в сети Интернет. Это почти столько же, сколько было зафиксировано за весь 2012 год. Об этом в эфире на телеканале Tonis рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере электронной коммерции Управления по борьбе из киберпреступностью МВД Украины Олег Заворотний.

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По его словам, в Украине наиболее актуальны две мошеннические схемы: продажа товаров через сеть со 100-процентной предоплатой и непредоставление таких услуг, а также финансовые пирамиды.

«Пирамиды - наиболее социально опасный вид мошенничества, поскольку он связан с большим количеством пострадавших и со значительными суммами ущерба. По статистике, вкладчикам возвращается до 40% средств, но каждый пострадавший надеется на возвращение 100%», - прокомментировал Заворотний.

При этом он отметил, что в Украине все еще нет закона, который запрещает деятельность финансовых пирамид. «Это имущественные преступления. И отсутствие заявления от пострадавшего не позволяет начать уголовное производство. То есть дело открывается только после обращений пострадавших в милицию, после того, как пирамида развалилась», - объяснил он.

Однако, по его словам, у правоохранительных органов есть эффективные механизмы противодействия интернет-мошенничеству. «В июне текущего года МВД проводило операцию под условным названием «Трикстер», то есть - мошенник в сети. Она показала, что активизация усилий, направленных непосредственно на противодействие такому виду мошенничества, приносит свои плоды. Только за месяц мы зарегистрировали 593 заявления по факту совершения мошенничества и установили 112 человек - преступников, которые их совершали», - отметил представитель МВД.

По его мнению, пока в стране разрабатывается соответствующая законодательная база, безопасность интернет-пользователей в значительной мере зависит от них самих. Заворотний отметил, что в погоне за дешевизной и получением сверхдоходов граждане часто забывают о собственной безопасности. «Должны настораживать отсутствие на сайте фактического адреса размещения субъекта хозяйственной деятельности, требование предоставить за товар или услугу 100-процентную предоплату с использованием небанковских платежных систем (таких как электронные деньги), заниженная стоимость товаров, а также использование социальных сетей для их продажи», - сообщил представитель МВД.