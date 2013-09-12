Марков обещает вернуться в Раду вместе с Домбровским и Балогой

Игорь Марков считает, что, последовательно лишая нардепов мандатов, власть подписывает себе смертный приговор.

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"Сегодня вся фракция Партии регионов, за исключением нескольких депутатов, которые не боятся высказывать свою позицию, держится на страхе. На страхе лишения мандатов, беспредельном, незаконном, так же, как и меня, кого-то шантажируют, что отнимут бизнес. Это начало конца нынешнего режима. Я с сегодняшнего дня перехожу в оппозицию", - заявил экс-нардеп, сообщает Вести.

Также он заявил, что скоро вернется в парламент, а его адвокаты обжалуют это решение в Еврсуде.

"Через 3-4 месяца и Домбровский, и Балога, и я будем снова в парламенте. Мои адвокаты готовят иск в европейский суд по правам человека", - сказал Марков.

Как сообщал УНИАН, Высший административный суд Украины удовлетворил иск экс-депутата Юрия Кармазина относительно отмены постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации Игоря Маркова народным депутатом Украины.