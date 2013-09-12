ВАСУ лишил Маркова мандата народного депутата

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении объявил сегодня председательствующий судья Юрий Цвиркун.

Напомним, 30 августа трое истцов, среди которых бывший народный депутат Юрий Кармазин, обратились в Высший административный суд с исковым заявлением к Центральной избирательной комиссии, в котором просят, в частности: признать недостоверными результаты выборов в одномандатном избирательном округе №133 (Одесса) и отменить постановление ЦИК о регистрации избранным народным депутатом по одномандатному избирательному округу №133 Маркова.

Также в иске содержалось требование обязать ЦИК «совершить действия по организации подготовки и проведения повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №133».

Истцы утверждали, что результаты парламентских выборов в округе №133 были сфальсифицированы.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Игорь Марков - лидер партии «Родина» и заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №133 в Киевском районе Одессы. Марков одержал победу, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте, набрав 20,46% голосов. Всего Марков набрал 22349 голосов, а Гончаренко – 17189. Разница между ними составила 5160 голосов.

1 сентября в своем блоге Кармазин написал, что результаты выборов в округе №133 в Одессе, где победил Марков, были фальсифицированы. По его словам о фальсификации выборов свидетельствует письмо, которое направили в Центральную избирательную комиссию из Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины. По словам Кармазина, эксперты МВД определили, что выборы фальсифицированы на 52 участках.

Экс-депутат утверждает, что «в рамках открытого уголовного производства №12013000000000455 милицейские эксперты, изучая избирательные бюллетени на 52 участках 133-го избирательного округа в Одессе, установили факты «корректировки» 6038 бюллетеней, голоса в которых засчитаны за Игоря Маркова...».

Напомним, 8 февраля 2013 года Высший админсуд по иску Кармазина счел невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Александра Домбровского и Павла Балогу, после чего они принесли присягу. 11 июня Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады изъять удостоверение и карточки для голосования Домбровского и Балоги.