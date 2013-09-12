Проект резолюции ЕП призывает защитить Украину от давления Москвы

Проект резолюции подали совместно все группы Европарламента. Его рассмотрят и проголосуют в четверг, отмечает ВВС Украина.

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В преамбуле к резолюции упомянуты предоставленные Украине гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение, согласно Будапештского меморандума 1994 года, одна из которых предусматривает поддержку в случае давления экономическими методами.

Европейский парламент "осуждает тот факт, что с приближением Вильнюсского саммита Восточного партнерства на страны Восточного партнерства, которые находятся на последнем этапе переговоров о подписании или парафировании их соглашений об ассоциации, увеличиваются различные виды давления; считает это давление недопустимым", - говорится в проекте резолюции.

Авторы резолюции выражают также решительную поддержку парафированию или подписанию на Вильнюсском саммите соглашений об ассоциации с теми партнерами , "которые этого хотят и к этому готовы, при условии выполнения необходимых требований".

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада согласованным голосованием приняла ряд законов так называемого "евроинтеграционного пакета", которые должны были быть приняты до саммита в ноябре.

Спикер украинского парламента Владимир Рыбак также намекнул на возможность отпустить заключенную Юлию Тимошенко на лечение за границу уже в октябре.