Фюле: давление со стороны России на страны ”Восточного партнерства” недопустимо

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением комиссар выступил сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения последнего развития событий в странах ”Восточного партнерства”.

”Любые угрозы со стороны России, связанные с возможным подписанием соглашений с Европейским Союзом являются неприемлемыми. Это будет касаться всех форм давления, в том числе: возможного злоупотребления ценами на энергоносители, созданием искусственных торговых барьеров, таких как, запрет на импорт, что очень сомнительно соответствует стандартам Всемирной торговой организации (ВТО) и усложнением таможенных процедур; военным сотрудничеством или в сфере безопасности гарантиями; и инструментализацией замороженных конфликтов”, - отметил С.Фюле.

Комиссар подчеркнул, что такие действия являются четким нарушением Хельсинкских принципов, закрепленных в заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в 1975 году в Хельсинки.

Кроме того, С.Фюле отметил готовность ЕС поддерживать страны, которые будут находиться от давлением.

”Европейский Союз будет поддерживать и стоять за тех, кто будет чувствовать неоправданное давление”,- сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Европарламенте состоится обсуждение давлении России на страны ”Восточного партнерства”, а завтра депутаты планируют проголосовать за резолюцию.

Согласно совместному проекту резолюции, депутаты планируют назвать недопустимым давление России на страны ”Восточного партнерства” и призвать Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий к поддержке стран ”Восточного партнерства”.