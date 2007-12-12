За Тимошенко будут голосовать бюллетенями
08:21, 12 декабря 2007Политика
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Коалиция собрала 150 подписей под инициативой
Коалиция Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина – Народная самооборона» собрала 150 подписей под инициативой о голосовании бюллетенями.
Об этом сообщил журналистам во вторник народный депутат Давид Жвания (НУНС).
Жвания также заявил, что Президент Виктор Ющенко согласился подать повторное представление на избрание Тимошенко премьер-министром Украины.
Отвечая на вопрос о членстве в коалиции народного депутата НУНС Ивана Плюща, Жвания отметил, что фракция приняла решение исключить его из состава фракции.
Вместе с тем он заметил, что юридически это сделать «очень трудно», и необходимо разработать механизм исключения из фракции.
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