За Тимошенко будут голосовать бюллетенями

Коалиция Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина – Народная самооборона» собрала 150 подписей под инициативой о голосовании бюллетенями.

Об этом сообщил журналистам во вторник народный депутат Давид Жвания (НУНС).

Жвания также заявил, что Президент Виктор Ющенко согласился подать повторное представление на избрание Тимошенко премьер-министром Украины.

Отвечая на вопрос о членстве в коалиции народного депутата НУНС Ивана Плюща, Жвания отметил, что фракция приняла решение исключить его из состава фракции.

Вместе с тем он заметил, что юридически это сделать «очень трудно», и необходимо разработать механизм исключения из фракции.

Радио Свобода