Тимошенко "вообще не затрагивали" на встрече Януковича с ПР - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Владимир Олейник сказал в комментарии журналистам.

Он отметил: “Ни один вопрос относительно Тимошенко не затрагивался, кроме того, что был очень детальный анализ того, в чем было, я скажу свою оценку, преступным соглашение 2009 года”.

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По словам Олейника, он услышал от Президента “четкую информацию о том, что в европейских контрактах прописана возможность расторжения (газового) соглашения, а в нашем контракте этого нет. И поэтому европейцы пошли в суд, а мы наняли международную компанию, которая провела аудит и сказала, что бесперспективно при таком соглашении”.

На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что об освобождении Тимошенко не может идти речь, поскольку решение судов было правильным, Олейник ответил: “Это ваши выводы, и я говорю да. Но эта тема вообще не затрагивалась - о лечении, суде и т.п.”.