Янукович убедил ПР идти в Европу единым фронтом

Народный депутат Владимир Макеенко заверяет, что фракция Партии регионов стопроцентно будет голосовать за евроинтеграционные законопроекты.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН после встречи фракции Партии регионов с Президентом Украины Виктором Януковичем.

На встрече также присутствовали премьер-министр Николай Азаров и председатель ВР Владимир Рыбак.

Отвечая на вопрос о том, что если завтра будут вынесены на голосование евроинтеграционные законопроекты, фракция Партии регионов будет голосовать в полном составе, Макеенко сказал: “Да. Полностью 100%”.

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Он отметил, что именно так и будет, поскольку сегодня “были Президент Украины, премьер-министр Украины, председатель ВР, руководитель фракции. Ну, мы же не играться собрались”.

“Есть исторические вопросы, они непростые, но вспомните, что в свое время и Компартия голосовала за независимость”, - добавил депутат.

На уточняющий вопрос, как именно убедили тех депутатов, которые выступали против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и агитировали за вступление в Таможенный союз, Макеенко ответил: “Раздали программу, как голосовала партия и фракция раньше за все эти евроинтеграционные законы, потому что там только Головатый был против, а все остальные поддержали”.

“Ты присоединился, так видишь, к чему присоединился, а теперь такой момент - так больно, так неудобно, но это же политика, и все же не может быть прямым, как телеграфный столб, и нужно понимать, что жизнь меняется”, - сказал он.