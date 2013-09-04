Янукович убедил ПР идти в Европу единым фронтом
Народный депутат Владимир Макеенко утверждает, что фракция Партии регионов будет полностью голосовать за евроинтеграционные законопроекты.
Народный депутат Владимир Макеенко заверяет, что фракция Партии регионов стопроцентно будет голосовать за евроинтеграционные законопроекты.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН после встречи фракции Партии регионов с Президентом Украины Виктором Януковичем.
На встрече также присутствовали премьер-министр Николай Азаров и председатель ВР Владимир Рыбак.
Отвечая на вопрос о том, что если завтра будут вынесены на голосование евроинтеграционные законопроекты, фракция Партии регионов будет голосовать в полном составе, Макеенко сказал: “Да. Полностью 100%”.
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Он отметил, что именно так и будет, поскольку сегодня “были Президент Украины, премьер-министр Украины, председатель ВР, руководитель фракции. Ну, мы же не играться собрались”.
“Есть исторические вопросы, они непростые, но вспомните, что в свое время и Компартия голосовала за независимость”, - добавил депутат.
На уточняющий вопрос, как именно убедили тех депутатов, которые выступали против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и агитировали за вступление в Таможенный союз, Макеенко ответил: “Раздали программу, как голосовала партия и фракция раньше за все эти евроинтеграционные законы, потому что там только Головатый был против, а все остальные поддержали”.
“Ты присоединился, так видишь, к чему присоединился, а теперь такой момент - так больно, так неудобно, но это же политика, и все же не может быть прямым, как телеграфный столб, и нужно понимать, что жизнь меняется”, - сказал он.