Roshen отрицает обвинения в теневой поставке конфет в РФ

Роспотребнадзор считает, что Roshen поставляет конфеты через другие страны Таможенного союза (ТС), говорится в заявлении компании на ее официальном сайте.

«Корпорация Roshen всегда действовала в рамках действующего законодательства как в Украине, так и на рынках других стран, соблюдая неукоснительно все требования и нормативные регламенты, что подтверждается нашей многолетней и безупречной репутацией… Кондитерская корпорация Roshen информирует о том, что подозрения в наш адрес относительно применения схем реэкспорта из стран Таможенного союза для поставок в Россию продукции не имеют под собой оснований», - сказано в заявлении.

Кроме того, в компании отметили, что уже обратились к главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко с просьбой продолжить диалог о возвращении кондитерских изделий Roshen на рынок России.

Ранее СМИ сообщали, что на прошлой неделе Онищенко озвучил предположение, что Украина через Казахстан пытается ввозить продукцию Roshen на территорию РФ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).