Янукович говорит, что Украине нужно искать взаимопонимание с ТС

Об этом он сказал в интервью телеканалам, сообщает сайт Главы государства.

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«Нам нужно найти прагматичные решения, и наши национальные интересы всегда будут положены в основу отношений Украины как с Европейским Союзом, так и с Таможенным союзом», - сказал Янукович.

Говоря о взаимоотношениях Украины с Таможенным союзом, он отметил, что Украина должна искать понимания во взаимоотношениях с этим объединением.