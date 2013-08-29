Янукович говорит, что Украине нужно искать взаимопонимание с ТС
22:12, 29 августа 2013Политика
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Президент Виктор Янукович подчеркивает, что национальные интересы всегда будут в основе отношений Украины с интеграционными объединениями.
Янукович обещает руководствоваться национальными интересами в отношениях с ТС и Евросоюзом
Об этом он сказал в интервью телеканалам, сообщает сайт Главы государства.
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«Нам нужно найти прагматичные решения, и наши национальные интересы всегда будут положены в основу отношений Украины как с Европейским Союзом, так и с Таможенным союзом», - сказал Янукович.
Говоря о взаимоотношениях Украины с Таможенным союзом, он отметил, что Украина должна искать понимания во взаимоотношениях с этим объединением.
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