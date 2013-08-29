Янукович заявил, что курс на Европу - безоговорочный, а РФ просто "погорячилась" (видео)

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает , что курс Украины на евроинтеграцию - безоговорочный и никаким сомнениям не подлежит. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам в четверг, 29 августа.

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В ходе разговора с журналистами президент также прокомментировал проблемы на российской таможне, сообщает ТСН.

"Соседи погорячились", - описал ситуацию Виктор Янукович.

Янукович предлагает решать трудности в отношениях с соседями, как на Востоке, так и на Западе, путем переговоров.

"После того, как я получил информацию о том, что происходит у нас на границе, я сразу же позвонил президенту Путину и поставил Владимиру Владимировичу вопрос. Он говорит: "Я тоже совершенно обескуражен этими действиями, это неправильно. И я уже пригласил для объяснений руководителей, специалистов" , - сообщил Янукович.

Он подчеркнул, что обе стороны должны не осложнять отношения, а совершенствовать их, в частности "создавать условия для движения товаров, для движения финансов, для движения рабочей силы, инвестиций".

"Мое глубокое убеждение, что нам нужно найти прагматичные решения. И наши национальные интересы всегда будут положены в основу отношений как с Европейским Союзом, так и с Таможенным союзом", - подытожил президент. Напомним, ранее сегодня в российском посольстве угрожали Украине тем, что торговая война - лишь репетиция.